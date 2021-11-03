Второй розыгрыш квартир среди вакцинированных москвичей пройдет 3 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В среду, 3 ноября, состоится очередной розыгрыш квартир в рамках акции "Вакцина – твой ключ к здоровью!". Участниками акции могут стать совершеннолетние граждане РФ, получившие первый компонент вакцины от COVID-19 или прошедшие ревакцинацию в период с 25 по 31 октября, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Двое победителей станут обладателями однокомнатных квартир в столице.

Розыгрыш будет проходить в прямом эфире на телеканале Москва 24. Информация о победителях также будет опубликована на портале mos.ru.

Квартиры будут разыгрывать каждую среду до 24 ноября. Проверить, стали ли вы победителем, можно на сайте программы "Вакцина – твой ключ к здоровью!".

Для участия в акции нужно вакцинироваться от COVID-19 в одном из пунктов на территории столицы: в городских поликлиниках департамента здравоохранения Москвы (ДЗМ), частных медицинских организациях (работающих по соглашениям с ДЗМ), в других местах вакцинации или на дому.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о возможности введения поголовных выплат гражданам за прохождение вакцинации от COVID-19. По словам представителя Кремля, реализация такой меры маловероятна.

