Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Облачная погода и небольшой дождь прогнозируются в Москве в среду, 3 ноября. Об этом информирует Гидрометцентр России.
По данным специалистов, днем температура воздуха в городе поднимется до +7...+9 градусов тепла. При этом в ночь на четверг похолодает до +6 градусов.
В городе ожидается юго-восточный ветер с порывами от 5 до 10 метров в секунду. При этом в некоторых районах его скорость может достигать 15 метров в секунду.
Атмосферное давление в столице составит порядка 751 миллиметра ртутного столба.
В Московской области в среду ожидается от 5 до 10 градусов тепла. В ночь на четверг температура в отдельных районах упадет до +3 градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал москвичей о приходе дождей. Он отмечал, что осадки не окажут влияния на температурный режим.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 3 ноября
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