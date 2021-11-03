Врач развеяла мифы о головной боли

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Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с Москвой 24 причислила к мифам утверждение, что головную боль нельзя терпеть, иначе произойдет инсульт.

"Нужно насторожиться, когда нестерпимая головная боль возникает у пожилого человека. Но у молодых людей она может быть от напряжения. Часто головная боль начинает возникать где-то ближе ко второй половине дня, сдавливает голову. В этом случае нужно размяться, а еще можно сделать ряд упражнений, которые улучшат кровоток", – отметила специалист в интервью программе "Доктор 24".

Также Соломатина опровергла утверждение, что головная боль всегда возникает в том случае, если поднялось давление. По ее словам, иногда такое действительно происходит. Однако чаще всего гипертония не сопровождается головной болью, подчеркнула эксперт.

Также, по словам врача, не стоит верить в то, что головную боль может снять только обезболивающее средство – иногда достаточно просто выйти на улицу.

"Иногда помогает свежий воздух. Так головной мозг и кровь насыщаются кислородом, потому что, когда мозг недополучает кислород, он накапливает продукты обмена, которые токсично на него воздействуют", – объяснила Соломатина.





Елена Соломатина врач-терапевт Также можно делать упражнение на сопротивление: давите ладонями на лоб, а лбом – на ладонь. То же самое по бокам головы и на затылке.

Ранее врач-невролог Изета Елоева рассказала, что людям нужно обращать внимание на конкретные проявления головной боли, а также на ее динамику.

В частности, беспокойство должна вызвать головная боль, которая усиливается при движении, сопровождается лихорадкой, снижением внимания, неврологическими симптомами, такими как нарушение зрения, невнятная речь, слабость, указала эксперт. В этих случаях следует немедленно обратиться к врачу.