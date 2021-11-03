Врач развеяла мифы о головной боли

Фото: depositphotos/AndreyPopov
Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с Москвой 24 причислила к мифам утверждение, что головную боль нельзя терпеть, иначе произойдет инсульт.
"Нужно насторожиться, когда нестерпимая головная боль возникает у пожилого человека. Но у молодых людей она может быть от напряжения. Часто головная боль начинает возникать где-то ближе ко второй половине дня, сдавливает голову. В этом случае нужно размяться, а еще можно сделать ряд упражнений, которые улучшат кровоток", – отметила специалист в интервью программе "Доктор 24".
Также Соломатина опровергла утверждение, что головная боль всегда возникает в том случае, если поднялось давление. По ее словам, иногда такое действительно происходит. Однако чаще всего гипертония не сопровождается головной болью, подчеркнула эксперт.
Также, по словам врача, не стоит верить в то, что головную боль может снять только обезболивающее средство – иногда достаточно просто выйти на улицу.
"Иногда помогает свежий воздух. Так головной мозг и кровь насыщаются кислородом, потому что, когда мозг недополучает кислород, он накапливает продукты обмена, которые токсично на него воздействуют", – объяснила Соломатина.
Ранее врач-невролог Изета Елоева рассказала, что людям нужно обращать внимание на конкретные проявления головной боли, а также на ее динамику.
В частности, беспокойство должна вызвать головная боль, которая усиливается при движении, сопровождается лихорадкой, снижением внимания, неврологическими симптомами, такими как нарушение зрения, невнятная речь, слабость, указала эксперт. В этих случаях следует немедленно обратиться к врачу.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: