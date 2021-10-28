Врач предупредила об опасной головной боли

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Людям, которые страдают головной болью, нужно обращать внимание на ее конкретные проявления, а также динамику, рассказала врач-невролог Изета Елоева агентству "Прайм".

По словам специалиста, беспокойство должна вызвать головная боль, которая усиливается при движении, сопровождается лихорадкой, снижением внимания, неврологическими симптомами, такими как нарушения зрения, невнятная речь, слабость. В этих случаях, по словам невролога, нужно обратиться к специалисту.

"Большую опасность здоровью несут головные боли в результате резкого скачка артериального давления или так называемого гипертонического криза", – пояснила врач.

Елоева подчеркнула, что опасными могут быть головные боли после травм головы, ситуации, когда боль переходит из "тупой" в "острую", а также длительные головные боли.

Головная боль может быть симптомом серьезных заболеваний, в том числе онкологий, опухолей головного мозга, поражений сосудов головного мозга, добавила врач.

Ранее американский диетолог Кэтрин Брукинг рассказала о продуктах, употребление которых поможет в профилактике или купировании головной боли. Эксперт указала на исследование, согласно которому омега-3 ненасыщенные жирные кислоты помогают сократить частоту и интенсивность приступов мигрени.

Данное вещество содержится в рыбьем жире, а также в самой рыбе (сардинах, анчоусах, скумбрии, лососе, длиннопером тунце и форели).

