Ученые рассказали о самом безопасном способе приготовления риса

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Ученые Университета Шеффилда в Великобритании рассказали о самом безопасном методе приготовления риса.
По словам специалистов, данный продукт может привести к увеличению риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, а также он накапливает мышьяк, сообщает журнал Science of The Total Environment.
Ученые выяснили, что избавить рис от неорганического мышьяка может пропаривание, во время которого вода вбирает в себя наибольшее количество вредных веществ, сохраняя полезные свойства продукта.
Они рекомендуют довести воду до кипения, добавить туда рис и варить пять минут. После этого необходимо слить старую воду и продолжать варить в свежей на слабом или среднем огне.
По словам специалистов, такой способ удалит около 54% неорганических соединений из коричневого риса и около 73% из белого риса.
Ранее сообщалось, что снизить риск рака и сердечно-сосудистых заболеваний поможет употребление в пищу коричневого риса. Зарубежные исследования показали, что селен и магний, которые содержатся в данной крупе, способны предотвратить накопление холестерина в артериях. Также, по словам экспертов, входящие в ее состав антиоксиданты обладают противовоспалительным эффектом.
"Городской стандарт": красный рис
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