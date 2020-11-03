Глава Минюста назвал минимальный размер штрафа в новом КоАП

Фото: depositphotos/Garry518
Министр юстиции РФ Константин Чуйченко объявил минимальный размер штрафа в новом Кодексе об административных правонарушениях. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".
"Все санкции, которые составляли 100–300 рублей, они подлежат изменению, и теперь минимальный размер штрафа составляет 500 рублей", – заявил глава Минюста.
Он подчеркнул, что по ряду правонарушений размер взыскиваемых штрафов был снижен. По словам Чуйченко, обновленная версия Кодекса об административных правонарушениях призвана в первую очередь предотвращать преступления, а не выполнять карательную функцию.
Также министр юстиции объяснил, что в новой редакции КоАП на 102 состава увеличили количество предупреждений (по действующему законодательству их предусмотрено 258).
Публичное обсуждение новой версии Кодекса состоялось в период с 30 января по 27 апреля. По предварительной информации, он вступит в силу с 1 января 2021 года.
В октябре стало известно, что в новом Кодексе об административных происшествиях могут предусмотреть наказание за производство или реализацию поддельных товаров. В действующем законодательстве оно не распространяется на продукты питания.
Также сообщалось, что в новом КоАП появится возможность "обнуления" нарушений ПДД. Если за нарушения, которые были выявлены с помощью средств фото- и видеофиксации, лицо, привлеченное к ответственности, уплатило штраф, то оно будет считаться не подвергнутым наказанию.
В КоАП появится возможность обнулить нарушения ПДД после оплаты штрафа
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: