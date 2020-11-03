Глава Минюста назвал минимальный размер штрафа в новом КоАП

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Министр юстиции РФ Константин Чуйченко объявил минимальный размер штрафа в новом Кодексе об административных правонарушениях. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

"Все санкции, которые составляли 100–300 рублей, они подлежат изменению, и теперь минимальный размер штрафа составляет 500 рублей", – заявил глава Минюста.

Он подчеркнул, что по ряду правонарушений размер взыскиваемых штрафов был снижен. По словам Чуйченко, обновленная версия Кодекса об административных правонарушениях призвана в первую очередь предотвращать преступления, а не выполнять карательную функцию.

Также министр юстиции объяснил, что в новой редакции КоАП на 102 состава увеличили количество предупреждений (по действующему законодательству их предусмотрено 258).

Публичное обсуждение новой версии Кодекса состоялось в период с 30 января по 27 апреля. По предварительной информации, он вступит в силу с 1 января 2021 года.

В октябре стало известно, что в новом Кодексе об административных происшествиях могут предусмотреть наказание за производство или реализацию поддельных товаров. В действующем законодательстве оно не распространяется на продукты питания.

Также сообщалось, что в новом КоАП появится возможность "обнуления" нарушений ПДД. Если за нарушения, которые были выявлены с помощью средств фото- и видеофиксации, лицо, привлеченное к ответственности, уплатило штраф, то оно будет считаться не подвергнутым наказанию.