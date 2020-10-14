Наказание за продажу поддельных товаров появится в новом КоАП

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Наказание за производство или реализацию поддельных товаров будет предусмотрено в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП). Об этом сообщил советник министра юстиции РФ Денис Новак.

Сейчас в КоАП нет такой нормы, а предусмотрена лишь ответственность за обращение поддельных лекарств, медицинских товаров и БАДов. Это исключает из сферы регулирования, например, продукты питания. Появление новой ответственности, по словам советника, позволит защитить и здоровье граждан, и интересы предпринимателей.

"Мы согласились с тем, что в силу важности и вредности такого рода действий следует предусмотреть отдельный, общий состав на оборот или производство фальсифицированных товаров всех категорий", – приводит РИА Новости слова Новака.

Однако он подчеркнул, что нужно будет разделить формулировки новой статьи и статьи об обмане потребителей. Новак сообщил, что наказание за нарушение новой статьи будет более строгим.

Ранее сообщалось, что в новом КоАП появится возможность "обнуления" нарушений ПДД. Если за нарушения, которые были выявлены с помощью средств фото- и видеофиксации, лицо, привлеченное к ответственности, уплатило штраф, то оно будет считаться не подвергнутым наказанию.