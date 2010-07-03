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Общество

12:38

В "Активном гражданине" стартовала акция "Осенний марафон"

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проект "Активный гражданин" запустил акцию "Осенний марафон". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Горожанам предстоит пройти три условные дистанции: "Спринт", "Полумарафон" и "Марафон". Для успешного их прохождения необходимо проголосовать в опросах в период с 1 по 30 ноября этого года.

Финишеры каждого этапа получат бэйдж и подарок в видео купона на покупку товара в категории "Магазин поощрений". Там можно приобрести сувениры, билеты в кино, театр, на каток, детские новогодние шоу и многое другое.

Для участия в акции нужно авторизоваться и нажать кнопку "Участвую". Без этого прохождения этапа голоса не учитываются.

Проект "Активный гражданин" стартовал в мае 2014 года. Он был создан по инициативе правительства Москвы. Проект нацелен на выявление лучшего подхода к решению городских проблем с учетом мнений граждан. Только благодаря участникам проекта за пять лет были благоустроены более 100 парков.

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