Инвестдиректор и трейдер стали лидерами по зарплатам в финансовой сфере

Инвестдиректоры, специалисты инвестиционного банкинга и трейдеры, за исключением топ-менеджмента, стали лидерами по уровню зарплат в финансовой сфере Москвы, сообщают "Ведомости" со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками одной из соцсетей в сфере финансов.

Выяснилось, что медианная зарплата инвестиционных директоров составляет свыше 570 тысяч рублей, а максимальная – 1,8 миллиона рублей. Медианная зарплата специалистов инвестиционного банкинга составила свыше 545 тысяч рублей, а максимальная – 1,1 миллиона рублей.

Трейдеры в среднем получают свыше 537 тысяч рублей, а максимально – 1,5 миллиона рублей. При этом минимальная зарплата трейдера и специалиста инвестиционного банкинга составляет около 100 тысяч рублей.



Среди компаний финансового рынка, руководители которых платят своим работникам больше всего, оказались хедж-фонды. Медианный доход таких специалистов составляет 500 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что представители IT-сферы, включая сотрудников крупных отраслевых компаний, программистов и аналитиков, могут быстрее всего накопить на первоначальный взнос по ипотеке.

Выяснилось, что 36% IT-сотрудников собрали необходимые средства за 5 лет. На втором месте оказались представители науки и образования, 33% из которых накопили нужную сумму менее чем за 5 лет.

