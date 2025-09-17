Работники IT-сферы стали лидерами по скорости накопления на ипотеку

Фото: 123RF/diy13

Представители IT-сферы, включая сотрудников крупных отраслевых компаний, программистов и аналитиков, могут быстрее всего накопить на первоначальный взнос по ипотеке, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование одного из девелоперов.

Выяснилось, что 36% сотрудников IT-сферы собрали необходимые средства за 5 лет. На втором месте оказались представители науки и образования, 33% из которых накопили нужную сумму менее чем за пять лет. Далее в топе идут сотрудники компаний, которые оказывают юридические (31%), рекламные и маркетинговые услуги (25%).

Меньше всего среди тех, кто успел накопить на первоначальный взнос за пять лет, оказалось работников сферы здравоохранения (8%), банков и страхования (12%), а также промышленности (10%), включая добывающую, легкую, пищевую и металлургию.

Часто для оплаты первоначального взноса россиянам приходилось продавать другое имущество – так поступили 92% работников сферы здравоохранения, 98% – науки и образования, 88% – банков и страхования, а также 70% работников сферы промышленности.

"Почти каждый третий россиянин (29%) готов продать имеющиеся активы, чтобы приобрести квартиру в столице. Ради покупки квартиры в Москве россияне согласны продать дачу, квартиру в другом регионе, автомобиль и другое имущество", – рассказал глава отдела ипотеки девелопера – автора исследования Юлиан Овечкин.

Он добавил, что популярнее всего становится квартирный трейд-ин, который позволяет быстро и выгодно купить новое жилье с зачетом старой недвижимости. Обычно застройщики предоставляют за это дополнительную скидку в размере 1–2% от стоимости квартиры в новостройке.

Ранее аналитики выяснили, что тестировщики стали самыми высокооплачиваемыми офисными специалистами лета 2025 года. Их зарплаты выросли на 13% по сравнению с прошлым годом и достигли 129 079 рублей в месяц при полной занятости. Второе место заняли инженеры с зарплатой 105,5 тысячи рублей в месяц.

