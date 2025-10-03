До 14 градусов и небольшая облачность ожидаются в Москве 3 октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в пятницу, 3 октября, составит 12–14 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

В столице в этот день ожидается небольшая облачность, без осадков. В Подмосковье воздух прогреется до 10–15 градусов, дождей тоже не ожидается.

Вместе с тем на территории региона будет дуть юго-восточный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 759 миллиметров ртутного столба.

Согласно прогнозам главного специалиста информационного портала "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, в предстоящие выходные, 4–5 октября, в Москве ожидается теплая погода. В эти дни будет теплее, чем в начале недели, но пасмурнее. Также в воскресенье возможны небольшие осадки.

Отмечалось, что в октябре жителей столицы ждет золотая осень. Интенсивных дождей и заморозков в первой половине месяца не будет, но и сильного повышения температуры тоже не прогнозируется.