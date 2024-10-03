Около 100 госуслуг будут предоставляться в автоматическом режиме в РФ к 2030 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России около 100 государственных услуг будут предоставляться в автоматическом режиме к 2030 году, сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в ходе заседания комитета Госдумы по информационной политике.

"Сейчас перед нами стоит задача сто услуг к 2030 году оказывать либо в режиме проактивном, которая оформляется по уведомлению гражданина или компании. А также получать госуслугу в момент обращения", – приводит слова Шадаева ТАСС.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил, что все популярные госуслуги в стране будут оказывать онлайн к концу 2030 года. Премьер-министр напомнил, что Владимир Путин распорядился подготовить к этому времени цифровые площадки для всех важнейших отраслей соцсферы и экономики. Так, Россия сможет быстро повысить эффективность предприятий и качество сервисов, уточнил Мишустин.