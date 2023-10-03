Астролог рассказала об интересных особенностях детей, рожденных осенью

Фото: depositphotos/Ondrooo

Дети, рожденные под знаком Девы, во всем любят порядок, Весы стремятся к гармонии, а Скорпионы обожают продумывать стратегии. Об этом Москве 24 рассказала астролог Анастасия Грохотова.

Дева – первый из осенних знаков. По словам эксперта, она находится под управлением Меркурия, который связан с умственной деятельностью. Поэтому такие дети интеллектуально очень развиты. Они могут довольно рано начать читать и считать, прилежно учатся и стараются запомнить все материалы наизусть. Особенно хорошо в их памяти откладываются термины, правила и даты, отметила астролог.





Анастасия Грохотова астролог Эти дети во всем любят порядок, поэтому они с большим удовольствием ведут школьный дневник и фиксируют в записных книжках различные события. Еще им очень важно чувствовать, что их труд замечают и ценят. Поэтому Дев надо почаще хвалить.

В детском коллективе любимая задача Весов – заниматься примирением других. Кроме того, любовь таких детей к гармонии позволяет им найти себя в музыке, танцах, рисовании и актерстве.

Весы, как правило, учатся средне. При этом они старательно соблюдают дисциплину. Благодаря такой особенности у этих детей складываются прекрасные отношения с учителями. Также их охотно привлекают к самодеятельности, и они сами с радостью участвуют во всех мероприятиях, отметила Грохотова.





Анастасия Грохотова астролог Скорпионов же отличают хорошая интуиция, сила воли и характер. Эти дети любят продумывать стратегии и обладают хорошими способностями к обучению. Их ум хочет объять необъятное, все исследовать и анализировать.

Ребенок-Скорпион хочет быть впереди всех и производить сильное впечатление на окружающих, причем делая это грациозно и стильно. Он никогда не забудет проявленную по отношению к нему доброту, но в то же время хорошо запомнит обиду, нанесенную кем-либо, заключила Грохотова.

Ранее физиогномист, астролог Ольга Фандорина рассказала, какие черты лица указывают на способности ребенка к обучению. К примеру, дети, у которых уши находятся на уровне середины верхнего века или бровей, очень сообразительны и быстро схватывают информацию. Если у ребенка еще и высокий лоб, весьма вероятно, что он будет самостоятельно хорошо учиться.

