Россиянам рассказали о действиях в случае опечатки квартир военкоматами

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Сотрудники военкоматов не могут опечатывать квартиры, сообщается на портале "Объясняем.рф".

"Сотрудники военкоматов не имеют права опечатывать квартиры. В случае опечатывания вашей двери рекомендуем обратиться в полицию", – сообщили на портале.

Также россиянам объяснили, что военный комиссар не может забирать паспорт гражданина из МФЦ. Подобное нарушение можно обжаловать в прокуратуре.

Ранее на портале сообщили, что подготовка военнослужащих в рамках частичной мобилизации может длиться до месяца. Она проводится с целью восстановления навыков военно-учетных специальностей призванных, которые были освоены в процессе службы в ВС РФ.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября Владимиром Путиным. В ходе своего обращения к россиянам по поводу ситуации в Донбассе президент страны объяснил, что перед отправкой в военные части мобилизованные граждане будут проходить специальную подготовку.



В Москве началась вторая неделя частичной мобилизации

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