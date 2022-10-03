Райана Гослинга в рекламе Gucci сравнили с бегущими из РФ россиянами

Фото: youtube.com/GUCCI

Реклама итальянского бренда Gucci с участием канадского актера Райана Гослинга вызвала шквал шуток в Сети. На ироничные посты пользователей обратил внимание портал Medialeaks.

В ролике актер, одетый в костюм от Gucci, под завязку загружает пикап сумками и чемоданами того же бренда, а затем отправляется в путешествие. В финальных кадрах Гослинг выгружает все на пляже, а затем буквально заходит в один из чемоданов.

Кадр, где актер едет в машине, один из пользователей подписал так: "Райан Гослинг в пробке на выезд из России. Верхний Ларс, сентябрь 2022". А момент, в котором Гослинг на пляже листает журнал, сравнили с ожидание россиян на границе с Казахстаном.

"В Сеть слили фото, на котором Гослинг пытается пересечь границу с Казахстаном", – прокомментировал другой пользователь кадр, на котором актер тащит чемоданы по воде.

21 сентября Владимир Путин подписал указ о проведении в России частичной мобилизации. Как уточнил министр обороны РФ Сергей Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь те, кто имеет боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.

После этого некоторые люди попытались уехать из России. На ряде погранпереходов, в том числе на границах с Грузией и Казахстаном, образовались многокилометровые очереди.



Мобилизационный пункт развернут на границе России с Грузией

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