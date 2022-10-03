Терапевт рассказала, как снизить температуру без лекарств

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Для снижения температуры тела следует пить горячую воду, принимать прохладный душ и проводить обтирание. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Надежда Чернышова.
Если температура тела повысилась не до экстремально высоких значений, можно попробовать снизить ее самостоятельно, не прибегая к лекарствам, отмечает специалист.
"Не забываем про физические методы снижения температуры. Можно начать с этого, а потом уже перейти к медикаментозным", – объясняет она.
В частности, можно выпить чай с малиной или липой. Напиток будет способствовать потоотделению и поможет снизить температуру. Если таких добавок дома не оказалось, следует выпить просто горячей воды, рекомендует Чернышова.
Кроме того, можно принять прохладный душ, а потом растереть себя полотенцем. Такой метод также будет способствовать снижению температуры тела, добавила терапевт.
"Или можно просто протирать прохладной мокрой тряпочкой лоб, шею, подмышки, паховую область – там, где крупные сосуды, близко проходят к коже. Можно даже экстремальный способ – кусочком льда протирать шею, подмышки, паховую область. Так мы механически охлаждаем человека", – говорит эксперт.
По словам Чернышовой, обычно решение снижать температуру принимается исходя из общего самочувствия.
"Здесь нет универсального правила. В основном ориентируемся не столько на цифры, сколько на самочувствие, потому что если, например, температура выше 38 переносится легко, человек не испытывает ни мучительной головной боли, ни каких-то неприятных ощущений, то, в принципе, можно и не снижать ее. Иногда бывает, что и 38,5 спокойно переносится. Случается и так, что температура ниже 38 градусов, но такое плохое самочувствие, что человек с трудом это переносит", – заключила эксперт.
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