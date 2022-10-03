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Москва 24

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15:23

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Терапевт рассказала, как снизить температуру без лекарств

"Физические методы": врач назвала приемы для снижения температуры без лекарств
обществоэксклюзив

Фото: depositphotos/Subbotina

Для снижения температуры тела следует пить горячую воду, принимать прохладный душ и проводить обтирание. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Надежда Чернышова.

Если температура тела повысилась не до экстремально высоких значений, можно попробовать снизить ее самостоятельно, не прибегая к лекарствам, отмечает специалист.

"Не забываем про физические методы снижения температуры. Можно начать с этого, а потом уже перейти к медикаментозным", – объясняет она.

В частности, можно выпить чай с малиной или липой. Напиток будет способствовать потоотделению и поможет снизить температуру. Если таких добавок дома не оказалось, следует выпить просто горячей воды, рекомендует Чернышова.

Очень хорошо снижает температуру просто горячая вода, даже не чай. Нужно выпить мелкими глотками стакан или два. Горячая вода способствует тому, что поры открываются, начинается потоотделение, и у человека быстрее снижается температура.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

Кроме того, можно принять прохладный душ, а потом растереть себя полотенцем. Такой метод также будет способствовать снижению температуры тела, добавила терапевт.

"Или можно просто протирать прохладной мокрой тряпочкой лоб, шею, подмышки, паховую область – там, где крупные сосуды, близко проходят к коже. Можно даже экстремальный способ – кусочком льда протирать шею, подмышки, паховую область. Так мы механически охлаждаем человека", – говорит эксперт.

По словам Чернышовой, обычно решение снижать температуру принимается исходя из общего самочувствия.

"Здесь нет универсального правила. В основном ориентируемся не столько на цифры, сколько на самочувствие, потому что если, например, температура выше 38 переносится легко, человек не испытывает ни мучительной головной боли, ни каких-то неприятных ощущений, то, в принципе, можно и не снижать ее. Иногда бывает, что и 38,5 спокойно переносится. Случается и так, что температура ниже 38 градусов, но такое плохое самочувствие, что человек с трудом это переносит", – заключила эксперт.

Ранее россиян предупредили об опасностях, которые несет недолеченный насморк. В качестве осложнения человек рискует столкнуться с воспалением придаточных пазух носа и отитом. Во избежание неприятных последствий при наличии насморка следует обратиться за помощью к врачу.

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