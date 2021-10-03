В Москве выявлено 4 294 новых случая коронавируса – Оперштаб

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве за последние сутки выявили 4 294 новых случая коронавируса, как сообщает Оперштаб.

Согласно актуальным данным, госпитализация потребовалась 962 людям. На искусственной вентиляции легких находятся 393 пациента. Скончались 65 больных.

В Оперштабе добавили, что после прохождения лечения от COVID-19 выздоровели 1 885 пациентов. Всего с момента начала пандемии в Москве переболели 1 496 327 человек.

По России в целом зарегистрировали 25 769 случаев коронавируса в последние сутки. 8,7% эпизодов болезни начались без клинических проявлений.