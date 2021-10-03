Аналитики подсчитали, сколько в среднем безналичных чаевых оставляют россияне

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Средняя сумма безналичных чаевых, которые оставляли россияне в первые семь месяцев 2021 года, составила 2 174 рубля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование платежной системы Visa и банка "Русский стандарт".
"Постепенное снятие ограничений, вызванных эпидемиологической ситуацией, привело к взрывному росту популярности безналичных чаевых. За первые 7 месяцев 2021 года гости благодарили персонал таким способом в 4,5 раза чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года", – говорится в материалах.
Отмечается, что средняя сумма изменилась незначительно, составив 2 174 рубля против 2 188 рублей за аналогичный период 2020 года.
Чаще всего россияне оставляли чаевые таким образом в фаст-фуде и кафе, а также в ресторанах, бакалейных магазинах и супермаркетах. Кроме того, в первую пятерку рейтинга популярности безналичных чаевых вошли люксовые магазины брендовой одежды и гостиницы.
Ранее эксперты выяснили, кто в России предпочитает безналичный способ оплаты. В период с 2015 по 2020 год доля россиян, оплачивающих товары и услуги безналичным способом, увеличилась с 16 до 47%, в то время как число сторонников наличных уменьшилось с 57 до 22%.
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