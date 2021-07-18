В жару россияне стали щедрее давать чаевые курьерам

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Россияне стали более щедро оставлять чаевые курьерам на фоне летней жары. По данным исследования платежного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments, за месяц средний чек вырос на 13% – до 103 рублей, сообщает РИА Новости.
Специалисты сравнивали размер онлайн-чаевых в первой половине июля, когда во многих российских регионах был пик жары, с соответствующим периодом июня.
Аналитики установили, что количество транзакций по переводам онлайн-чаевых курьерам в первой половине июля выросло на 11% по сравнению с предыдущим соответствующим периодом.
На первом месте по щедрости оказались жители Поволжья. Там средняя сумма безналичных чаевых курьерам составила 120 рублей, а максимальная – 3000 рублей.
В тройку самых щедрых жители Москвы и Центрального региона не попали, а оказались лишь на четвертом месте со средней суммой онлайн-чаевых в 102 рубля.
Эксперты Высшей школы экономики ранее рассказали, как магазины стимулируют потребителей совершать покупки. По словам маркетологов, в магазинах могут использовать секретные запахи или модные образы в социальных сетях.
Россияне стали чаще оставлять "на чай"
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