Москвичей предупредили о тумане утром в воскресенье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице в воскресенье утром, 3 октября, ожидается туман. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие часы до 10:00 3 октября местами по Москве ожидается туман", – говорится в сообщении.
В ведомстве призвали москвичей снижать скорость при управлении автотранспортом и увеличить дистанцию от едущих впереди машин. Пешеходом рекомендовано обозначить себя светоотражающими элементами на одежде при движении по краю проезжей части.
В воскресенье в столичном регионе сохранится влияние антициклона. Погода будет облачной, с прояснениями. Осадков не ожидается. Максимальная температура в Москве составит 8–10 градусов тепла, в Подмосковье – 7–12 градусов тепла. Ветер ожидается юго-западного направления – 2–7 метров в секунду.
"Атмосферное давление рекордно высокое. В середине дня составит 763 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 60%", – говорится в сообщении на портале "Метеоновости".
Рекордно высокое атмосферное давление в столице сохранится в ближайшие несколько дней. Об этом ранее предупредили в центре погоды "Фобос". Согласно прогнозам, давление продолжит повышаться, а в начале следующей недели оно выйдет на максимум.
Атмосферное давление в Москве побило почти полувековой рекорд
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