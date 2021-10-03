В Сбербанке назвали украинский Днепр столицей телефонного мошенничества

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"Столицей" телефонного мошенничества сегодня можно назвать украинский город Днепр, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, сейчас там работают порядка 150 колл-центров, которые совершают звонки якобы от сотрудников правоохранительных органов, до этого они представлялись службой безопасности банка.

"Киев хоть и является столицей Украины, но "столицей" телефонного мошенничества является не Киев. <...> Я и мои коллеги все-таки считаем, что "столицей" такого бизнеса сегодня по праву является город Днепр. Пик количества колл-центров в этом городе в конце прошлого года достиг умопомрачительной цифры – наши эксперты насчитывали около тысячи колл-центров", – приводит слова Кузнецова РИА Новости.

По словам эксперта, в день фиксируется несколько тысяч активных мошеннических звонков, в особо активные дни – по десять тысяч звонков. Кузнецов отметил, что половина россиян все же не отвечают на звонки злоумышленникам, но в 1% случаев преступникам удается дозвониться и убедить перевести деньги.

Ранее сообщалось, что Сбер разработал платформу "Аура", которая будет предупреждать абонентов о телефонном мошенничестве прямо во время звонка. В настоящее время система доступна абонентам оператора "СберМобайл". Данную услугу уже можно подключить в приложении компании.

"Аура" анализирует звонки в реальном времени. Если искусственному интеллекту покажется странным звонок, то абонент услышит звуковое сообщение: "Внимание! Вероятно, данный звонок является мошенническим".