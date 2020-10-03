Более 12,1 тысячи военных РФ вылечились от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За прошедшие сутки после прохождения лечения от COVID-19 выздоровели 48 российских военнослужащих, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах увеличилась до 12 126 человек, среди гражданского персонала вылечились 1509 человек.

На 3 октября в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях выявлено 733 случая заражения коронавирусом. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 175 человек.

Общая численность военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 медцентрах Минобороны РФ, составляет 1093.

За последние сутки в России подтвердили 9 859 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из этого числа 2 680 случаев зафиксированы без клинических проявлений.

В Москве за последние сутки выявили 2 884 новых случая коронавируса. Всего в РФ зарегистрировано 1 204 502 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.