Школьники из Саранска попытались уехать в Чернобыль после просмотра сериала

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Фото: ТАСС/Петр Сивков
В Саранске разыскали двух девятилетних школьников, которые хотели уехать в Чернобыль. Заявление о пропаже детей поступило в полицию вечером в среду, 2 октября, сообщает "Интерфакс".
Одноклассники вернулись домой после школы, переоделись и ушли в неизвестном направлении. Один из них оставил записку, в которой сообщил родителям, что уехал.
Детей обнаружили в центре города. С собой у них были рюкзаки с вещами первой необходимости. Они объяснили, что хотели поехать в Чернобыль, впечатлившись сериалом с одноименным названием.
По данным полиции, семьи мальчиков благополучные. Сейчас с ними и их родителями работают инспекторы отделения по делам несовершеннолетних.
Мини-сериал НВО "Чернобыль" вышел на экраны в 2019 году. Сериал завоевал три награды телеакадемии США Emmy. Он признан лучшим мини-сериалом года, наград также удостоились режиссер Йохан Ренк и сценарист Крэйг Мэйзин.
Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Она расценивается как крупнейшая в своем роде за всю историю ядерной энергетики.
Ранее Владимир Зеленский подписал указ, разрешающий создать в Чернобыльской зоне отчуждения зеленый коридор для туристов. Документом также снимается запрет на фото- и видеосъемку.
Также для посетителей разработали водные маршруты. Госагентство Украины по ее управлению предлагает передвижение реками Припять и Уж. Маршруты проверены дозиметристами и безопасны.
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