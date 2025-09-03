Акция памяти жертв терроризма пройдет в Москве 3 сентября

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается в России 3 сентября. Ежегодно в Москве проводятся акции памяти жертв терактов у мемориальных знаков. Жители города выражают свою скорбь и солидарность, возлагая цветы к памятникам и участвуя в траурных митингах.

В этом году памятные акции в столице начнутся в 14:00 в среду, 3 сентября. Митинги пройдут по 10 адресам города, связанным с трагическими событиями: у мемориальной доски "Вечная память жертвам террористического акта в театральном центре на Дубровке", на станциях метро "Рижская", "Парк Культуры", "Лубянка", "Автозаводская", в подземном переходе на Пушкинской площади, у взорванных домов на Каширском шоссе и на улице Гурьянова, у гостиницы "Националь" и аэродрома "Тушино".

Также 3 сентября в Московской государственной библиотеке-читальне имени И. С. Тургенева пройдет круглый стол "Культура против терроризма". Библиотека совместно с партнерами организовывает мероприятие с 2017 года. Темой круглого стола в этом году станет "Роль писателя как лидера общественного мнения в формировании образа положительного героя и будущего страны".

Ранее, 8 августа, в Москве прошла траурная акция в память о погибших в теракте 2000 года в подземном переходе под Пушкинской площадью. Мемориальная доска на месте трагедии была установлена 15 сентября 2000 года. В 2002-м там появился мемориал в виде мраморной плиты.