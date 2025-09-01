Круглый стол "Культура против терроризма" пройдет 3 сентября в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Круглый стол "Культура против терроризма" пройдет в среду, 3 сентября, в Московской государственной библиотеке-читальне имени И. С. Тургенева, сообщили организаторы мероприятия.

Библиотека совместно с партнерами организовывает событие с 2017 года. Темой VII круглого стола станет "Роль писателя как лидера общественного мнения в формировании образа положительного героя и будущего страны".

Ранее на мероприятии уже выступали представители МВД, прокуратуры, департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, столичного департамента культуры, Совета Федерации, Госдумы, Мосгордумы. Также в круглом столе принимали участие представители общественных организаций, Русской православной церкви (РПЦ) и работники культуры и образования.

В текущем году в рамках обсуждения планируется уделить особое внимание роли писателей как влиятельных фигур в обществе и их вкладу в профилактику и противодействие терроризму и экстремизму.

Главными спикерами станут поэты, прозаики и общественные деятели, а также члены Московской городской организации Союза писателей России. Среди них – председатель последней организации и главный редактор "Литературной газеты" Максим Замшев, главред газеты "Московский Литератор" и журнала "Московский Вестник" Иван Голубничий.

Помимо них, мероприятие посетят начальник Управления по развитию культурных центров департамента культуры Артем Чеглов, представители руководства Московской дирекции по развитию культурных центров и другие.

Роль модератора круглого стола возьмет на себя президент Международной общественной организации – общества "Россия – Германия", президент Биографического института А. Зиновьева Ольга Зиновьева.

Также в рамках события в 14:00 в сквере библиотеки состоится открытие выставки, посвященной работам победителей четвертого Московского межрегионального юношеского конкурса художественного плаката "Культура против терроризма".

В соревновании, организованном совместно с Фондом "Московские энциклопедии" и Арт-проектом REVERберация, участвовали свыше 200 обучающихся 11 вузов Донецка, Луганска, Кемерова, Ставрополя, Ельца, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Брянска. Победу в конкурсе присудили 21 участнику. Каталоги с их работами вручат присутствующим на круглом столе.

Аналогичная выставка в дальнейшем откроется на площадках партнеров-библиотек, музеев, а также федеральных и региональных органов исполнительной власти.

Ранее Следственный комитет России и ФСБ предупредили подростков о возможных уголовных последствиях за участие в террористической деятельности, включая активность в интернете.

В ведомстве подчеркнули, что незнание законов не освобождает от ответственности. При этом несовершеннолетний возраст не является смягчающим обстоятельством.