Россиянам объяснили, как уменьшить плату за вывоз мусора

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Согласно действующему законодательству, россияне имеют возможность получить перерасчет тарифов за вывоз мусора, напомнил генеральный директор компании сферы ЖКХ ПАО "ГИТ" Валерий Ковалев.
Он уточнил, что соответствующие тарифы в российских регионах начисляются по одному из двух принципов: по общему метражу квартир или количеству жильцов. Однако в обоих случаях есть основания сократить свои расходы на оплату вывоза мусора. Речь идет о ситуациях, когда в квартире отсутствуют жильцы.
"Если в вашей квартире никто не живет более пяти дней, то за этот период вы вправе запросить перерасчет вне зависимости от того, как начисляются платежи в вашем регионе", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".
Для получения перерасчета необходимо предоставить в управляющую компанию, расчетный центр или региональному оператору ТБО документы, подтверждающие отсутствие проживающих в квартире. Ковалев также посоветовал выяснить, включена ли в тариф оплата за раздельный сбор мусора. Если нет, то это является основанием для требования перерасчета.
Ранее министерство строительства РФ предложило включать в тарифы ЖКХ расходы на создание и обслуживание цифровой инфраструктуры. По данным ведомства, такие меры не повлияют на величину тарифов на коммунальные услуги для населения, так как индексы изменения платы граждан утверждаются в конце года распоряжением правительства.
До этого стало известно, что в Иркутской области и Хакасии с января 2023 года опробуют раздельную оплату электроэнергии для населения. Новый подход заключается во внедрении плавающей ставки тарифа, размер которой будет зависеть от объема потребляемой абонентом электроэнергии.
В РФ вступил в силу новый порядок расчетов по ЖКХ
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