Акция памяти жертв трагедии в Беслане проходит в Москве

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Акция памяти жертв трагедии в Беслане началась в Москве у храма Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках, сообщает RT.

В столице ежегодно проходят акции памяти жертв террористических атак 3 сентября – в День солидарности в борьбе с терроризмом.

В 14:00 у памятников возложат цветы в память по жертвам трагедии 2004 года. Памятные акции также пройдут в учреждениях культуры Москвы, образовательных организациях – суммарно по столице пройдет более 200 лекций, бесед, тематических турниров и минут молчания.

1 сентября 2004 года в бесланской школе № 1 террористы захватили в заложники более тысячи человек и удерживали их на протяжении трех дней. В результате теракта погибли 334 человека.