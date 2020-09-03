Акция памяти жертв трагедии в Беслане проходит в Москве

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Акция памяти жертв трагедии в Беслане началась в Москве у храма Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках, сообщает RT.
В столице ежегодно проходят акции памяти жертв террористических атак 3 сентября – в День солидарности в борьбе с терроризмом.
В 14:00 у памятников возложат цветы в память по жертвам трагедии 2004 года. Памятные акции также пройдут в учреждениях культуры Москвы, образовательных организациях – суммарно по столице пройдет более 200 лекций, бесед, тематических турниров и минут молчания.
1 сентября 2004 года в бесланской школе № 1 террористы захватили в заложники более тысячи человек и удерживали их на протяжении трех дней. В результате теракта погибли 334 человека.
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