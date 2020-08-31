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Москва 24

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Общество

14:46

Акции в память о жертвах терактов пройдут в Москве 3 сентября

город общество

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В Москве 3 сентября организуют акции памяти жертв террористических актов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Панихида по жертвам трагедии 2004 года в Беслане состоится в 12:20 в храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках (Аланское подворье) по адресу улица Солянка, дом 5/2. Здесь также можно будет возложить цветы к памятнику.

Памятные акции также пройдут по десяти адресам:

  • на площади перед Театральным центром на Дубровке (улица Мельникова, дом 7);
  • на улице Гурьянова возле памятного знака на месте взорванного дома 19;
  • на Каширском шоссе, на месте взорванного дома 6, корпуса 3;
  • на месте взрыва возле станции метро "Рижская";
  • в вестибюлях станций метро "Автозаводская", "Парк культуры", "Лубянка";
  • в подземном переходе на Пушкинской площади;
  • у Памятного знака жертвам теракта на аэродроме "Тушино" (Волоколамское шоссе, напротив дома 92);
  • возле гостиницы "Националь" (улица Тверская, 1).

В 14:00 у памятников возложат цветы. Акции также пройдут в учреждениях культуры Москвы, образовательных организациях – суммарно по столице пройдет более 200 лекций, бесед, тематических турниров и минут молчания.

Памятные акции состоятся при поддержке Антитеррористической комиссии города Москвы и столичного Комитета общественных связей и молодежной политики.

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