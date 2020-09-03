В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Госдуму внесен законопроект об отмене в России транспортного налога, передает RT со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента.
В документе говорится, что проект федерального закона разработан с целью снижения избыточного налогообложения путем отмены транспортного налога.
"Главная несправедливость транспортного налога состоит в том, что он исчисляется в зависимости от мощности двигателя транспортного средства, а не от срока его эксплуатации и других характеристик. В результате данный налог платят одинаково те, кто за рулем автомобиля ежедневно, и те, кто использует его лишь изредка", – говорится в документе.
Ранее инициативу об отмене транспортного налога с 2021 года выдвинул член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев. Он отметил, что отказ от транспортного налога в пользу доходов от продажи топлива уже не раз обсуждали общественные деятели и даже президент РФ. Он предлагает внести изменения в Налоговый кодекс РФ, которые должны вступить в силу с 1 января следующего года.
В начале августа депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов отправил письмо с предложением отменить транспортный налог для отечественных машин главе Минфина Антону Силуанову.
В документе сказано, что автомобили отечественных марок являются самыми распространенными в стране. При этом такие машины чаще всего имеют небольшой объем двигателя и цену. По мнению депутата, такие авто часто покупают граждане с невысоким уровнем достатка.
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