Еще 1 157 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве еще 1 157 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 157 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 217 899", – сказала вице-мэр.

Ракова напомнила, что врачи после лечения проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. Вылечившимся москвичам в возрасте от 18 до 55 лет и без хронических заболеваний предлагают стать донорами плазмы.

За прошедшие сутки в России подтвердили 4 952 новых случая коронавирусной инфекции. Из них 1 196 случаев не имели клинических проявлений болезни. Всего в России зарегистрировано 1 005 000 случаев коронавирусной инфекции.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение, уточнил министр.

В Москве участвовать в пострегистрационных испытаниях вакцины от коронавируса вызвались более трех тысяч человек. Непосредственно привиться смогут лица старше 18 лет, не имеющие противопоказаний и прошедшие медицинское обследование.

