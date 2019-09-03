В России заработал онлайн-сервис выдачи сведений из ЕГРН

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В 51 российском регионе в пилотном режиме заработал онлайн-сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости, сообщает газета "Известия".

Как уточнил глава Федеральной кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов, соответствующие выписки могут потребоваться в ситуациях, когда необходимо проверить объект перед покупкой, проанализировать возможные ограничения или уточнить собственников.

Отмечается, что сервис предусматривает дистанционную оплату с минимальной комиссией и сокращает время выдачи сведений до нескольких минут, при этом их электронные версии имеют такую же юридическую силу, как и бумажные документы. Воспользоваться новым порталом смогут обладатели подтвержденной учетной записи сайта "Госуслуги".

Ранее в России изменился порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи. С 13 августа собственник должен прийти в любой близлежащий центр госуслуг "Мои документы" и разрешить через соответствующее заявление операции с недвижимостью. Обратиться в центр госуслуг может только правообладатель, его законный представитель или заявитель с нотариально доверенными документами. Разрешение может быть сделано как в отношении одного субъекта, так и всех. Главное правило – имущество должно находиться в Москве.