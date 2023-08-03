Синоптик заявил о возобновлении купального сезона в Московском регионе

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В Москву вернулась жара, а вместе с ней – купальный сезон, сообщил в эфире радиостанции "Говорит Москва" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, купаться можно будет как минимум до 13 августа. Синоптик напомнил, что купальный сезон был прерван на неделю – была очень холодная погода с температурой ниже нормы на 6 градусов.

"Существует поверье, что купальный сезон должен завершаться 2 августа. Считается, что Ильин день является границей для купального сезона. Но если говорить о нынешнем августе, то завтра и в выходные дни температура в Москве-реке превысит 20-градусную отметку и возобновляется купальный сезон, что бывает не всегда", – рассказал Вильфанд.

Он отметил, что днем воздух интенсивно прогревается за счет солнечной энергии, которая попадает на поверхность воды. Ночные температуры в ближайшие дни будут очень высокими – порядка 16–20 градусов. Температура воды из-за этого будет только повышаться. Она составит около 21–22 градусов.

"Начиная с середины следующей недели температура понизится на 5–6 градусов. Но и на следующей неделе в выходные температура воды будет не ниже 20 градусов. По крайней мере, до 13 августа купальный сезон будет", – сказал синоптик.

Вильфанд добавил, что в ближайшие выходные жителей столицы ожидает очень жаркая погода. В субботу воздух прогреется до 30–31 градуса, а в воскресенье – до 31–33 градусов. Начало следующей недели будет таким же жарким.

Ранее в столичном управлении МЧС РФ предупредили, что с 5 по 7 августа в Москве ожидается повышение температуры воздуха до 34 градусов. Пока что самым жарким днем этого лета считается 6 июля, когда метеостанция на ВДНХ зафиксировала 29,1 градуса.

В связи с прогнозируемой жарой спасатели рекомендуют горожанам не перегреваться на солнце, носить светлую одежду и пить много воды. Купаться следует только в разрешенных водоемах на специально оборудованных пляжах, напомнили в МЧС.

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