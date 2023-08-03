Аналитики спрогнозировали рост спроса на растительное мясо в 2023 году

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Эксперты прогнозируют рост спроса на растительное мясо на 15% в текущем году. Об этом пишет RT со ссылкой на исследования специалистов из Союза производителей продукции на растительной основе.

По их словам, рост ожидается в августе на фоне теплой погоды и в декабре перед праздниками. Аналитики считают, что больше всего спрос повысится на котлеты (на 17%) и наггетсы (на 6%). Однако покупателей меньше станут интересовать колбасы – спрос снизится на 8%.

Чаще всего мясо на растительной основе покупают в центральной части России, на юге страны и в Поволжье, а реже всего – на Дальнем Востоке.

Что касается прошлого года, отмечалась стабильная динамика спроса на растительную продукцию.

"Пик спроса на мясо на растительной основе пришелся на март. Несмотря на экономическую турбулентность, потребительский интерес к таким товарам сохранялся в течение года", – рассказали представители NielsenIQ Russia.

Многие переходят на мясо на растительной основе не из-за вегетарианства или религиозных взглядов, а из-за вкусовых предпочтений, отметила глава направления "Потребительские рынки" INFOLine Светлана Силенина. Кроме того, по ее словам, люди стали внимательно следить за своим здоровьем и питанием, особенно молодежь.

Также она обратила внимание, что в РФ есть хорошая сырьевая база для производства растительных продуктов.

"По нашим оценкам, потребление растительных аналогов мясной продукции, с одной стороны, увеличивается на фоне роста предложения, что способствует доступности продуктов. С другой – из-за роста количества потенциальных потребителей", – резюмировала эксперт.

Ранее стало известно, что стоимость за килограмм курицы в России в июле 2023 года достигла рекордных 196,93 рубля. Причиной роста цен на мясо, по словам президента консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберта Давлеева, является повышение стоимости кормовых добавок, расходников и оборудования. Производители завышают цены, чтобы продолжать работу, объяснил он.



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