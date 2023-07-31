В Минсельхозе не увидели тенденцию снижения производства мяса птицы в России в 2023 году

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Тенденция снижения производства мяса птицы в России в 2023 году не наблюдается, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РФ.

"За шесть месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года производство птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий увеличилось на 1,5%, достигнув 3,44 миллиона тонн. Тенденции снижения объемов производства в этом году не наблюдается. Динамика месяц к месяцу соответствует ежегодному сезонному тренду", – говорится в сообщении.

В министерстве, напротив, отметили, что ожидают рост показателей в отрасли по итогам 2023 года.

Ранее сообщалось, что стоимость курицы в России побила исторический рекорд и достигла 196,93 рубля за килограмм. Отмечается, что в прошлом месяце цена продукции составляла 193,48 рубля за килограмм, а в апреле 2022 года – 190,85 рубля.

Цена на мясо выросла из-за повышения стоимости кормовых добавок, расходников и оборудования, заявили эксперты. Производители завышают цены, чтобы продолжать работу.

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