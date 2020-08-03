Эксперт раскритиковал введение уголовной ответственности за блокировку пожарных выходов

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Юрист, эксперт по безопасности Сергей Уточкин в беседе с Москвой 24 заявил, что в введении уголовной ответственности за перекрытие пожарных выходов нет необходимости.

По его словам, административной ответственности за подобное нарушение вполне достаточно, а если это приводит к трагической ситуации, то виновные лица в любом случае ответят перед судом.

"Выделять именно это нарушение в какой-то отдельный состав я бы не стал. Это избыточно. За эти вещи есть административное наказание – и этого достаточно. А если данное нарушение приводит к негативным последствиям, то люди и так попадут под достаточно серьезную уголовную ответственность", – считает Уточкин.

По его мнению, данная мера может привести к росту коррупции в сфере противопожарной безопасности.

"Может оказаться, что на каком-то объекте, принадлежащем организации, проводятся работы. Например, переезд. Пожарный выход временно перекрыли мебелью, и в этот момент заходит проверяющий инспектор. Он составляет протокол нарушения и возбуждает уголовное дело. Или будет требовать взятку. Это будет неправильно. Коррупционная емкость этой поправки будет достаточно велика", – заявил юрист.

Он пояснил, что сейчас, если при пожаре из-за закрытого пожарного выхода пострадали люди, то собственник, эксплуатирующая организация, представители несут ответственность по статье 238 УК с максимальным сроком наказания до 10 лет лишения свободы. По мнению юриста, это достаточный стимул, чтобы со всей ответственностью относиться к требованиям пожарной безопасности.

Также за блокировку пожарных выходов предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, согласно статье 20.4 КоАП РФ, напомнил Уточкин.

Ранее руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил ввести уголовную ответственность за блокировку дверей, за которыми располагаются пожарные выходы.

По словам Курдесова, в нынешней редакции законодательства за нарушение правил безопасности такого рода предусмотрено только административное наказание.