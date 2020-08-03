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Общество

01:53

Эксперты назвали зарплату среднестатистического россиянина

общество

Фото: depositphotos/Professor25

Эксперты подсчитали зарплату среднестатистического работника в России. Соответствующее исследование провело РИА Новости.

Так, специалисты сделали подсчет медианной зарплаты в РФ в разных отраслях.

"Если взять общероссийский показатель медианной зарплаты, то он будет находиться на уровне 35 тысяч рублей. Именно столько в среднем на руки получает официально обычный работник в России", – отмечается в документе.

Уточняется, что специалисты учитывали зарплаты за 12 месяцев с 1 мая 2019 года по 1 мая 2020 года. При этом в исследовании были рассмотрены исключительно доходы постоянных сотрудников крупных и средних организаций. Кроме того, при расчетах учитывалась выплата подоходного налога.

Специалисты пояснили, что в ряде отраслей медианная зарплата составляет около 60 тысяч рублей в месяц. При этом в отстающих отраслях среднестатистический работник получает менее 25 тысяч рублей.

Наибольший размер дохода показала отрасль добычи полезных ископаемых. Здесь специалисты в среднем получают 65 тысяч рублей. Наименьший средний размер зарплаты имеют работники легкой промышленности – 20,5 тысячи рублей.

По прогнозам экспертов, кризис, вызванный пандемией коронавируса, существенно повлияет на рынок труда.

"В среднесрочной перспективе рост зарплат будет лишь немногим превышать инфляцию, а в отдельные кварталы может даже наблюдаться снижение средних зарплат в стране. При этом разница в зарплатах между отраслями и внутри отраслей вряд ли существенно сократится", – подытожили специалисты.

Ранее в центре занятости "Моя работа" назвали самые популярные вакансии. Сообщалось, что сотрудники центра продолжают прием заявлений на поиск работы в 50 офисах "Мои документы".

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