Юрист назвал наиболее выгодные для отпуска месяцы

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Людям, которые уже планируют отдых в 2023 году, стоит брать отпуск в августе или октябре, чтобы максимально от него выиграть. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал глава юридического департамента сервиса SuperJob Александр Южалин.

"С финансовой точки зрения использовать отпуск выгоднее в те месяцы, в которых больше всего рабочих дней, поскольку оплата одного дня по среднему заработку будет выше, чем стоимость одного отработанного дня", – объяснил эксперт.

Больше всего рабочих дней в следующем году будет именно в августе и октябре – 23 и 22 соответственно. Также неплохие с финансовой точки зрения июнь, июль и декабрь, отмечает Южалин.

Хуже всего брать отпуск в январе, феврале, апреле и мае. Дело в том, что из-за малого количества рабочих дней в эти месяцы в следующем году размер отпускных будет меньше, чем возможная зарплата за период отдыха.

Ранее эксперт посоветовал не брать отпуск так, чтобы он захватывал официальные праздники. Он объяснил, что продолжительность отпуска за счет праздников увеличится, однако последние в расчет отпускных включены не будут.

