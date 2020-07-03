Роспотребнадзор временно запретил детям уезжать в лагеря других регионов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Отдых в детских лагерях разрешен только в границах региона проживания в связи с COVID-19, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Отдых детей и их оздоровление в организациях отдыха должны быть организованы в пределах субъекта РФ по месту их фактического проживания, за исключением отдыха и оздоровления детей, фактически проживающих в Арктической зоне РФ", – говорится в документе.
Количество детей в группах не должно превышать 50% от проектной вместимости. Прием детей рекомендовано осуществлять только при наличии справки об отсутствии инфекционных заболеваний.
При заезде у всех детей должна измеряться температура. Массовые мероприятия по-прежнему запрещены, уточнили в ведомстве. Правила действуют до 1 января 2021 года.
Ранее сообщалось, что с 9 июля детские летние лагеря заработают в 19 российских регионах. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в текущем сезоне планируют открыть свыше 33 тысяч учреждений.
Заместитель министра просвещения Денис Грибов ранее заявил, что по ожиданиям министерства в текущем году в летних лагерях сможет отдохнуть около пяти миллионов детей. В этом году смены будут составлять 24 дня для санитарно-курортной программы и 21 день для оздоровительных.
При этом Грибов уточнил, что Минпросвещения обратилось к Роспотребнадзору с просьбой организовать смены короче 21 дня в дополнение к уже имеющимся. Он добавил, что некоторые программы могут быть рассчитаны на 10–14 дней.
Летние лагеря заработают до 6 июля в 19 регионах РФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: