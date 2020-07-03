Роспотребнадзор временно запретил детям уезжать в лагеря других регионов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Отдых в детских лагерях разрешен только в границах региона проживания в связи с COVID-19, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Отдых детей и их оздоровление в организациях отдыха должны быть организованы в пределах субъекта РФ по месту их фактического проживания, за исключением отдыха и оздоровления детей, фактически проживающих в Арктической зоне РФ", – говорится в документе.

Количество детей в группах не должно превышать 50% от проектной вместимости. Прием детей рекомендовано осуществлять только при наличии справки об отсутствии инфекционных заболеваний.

При заезде у всех детей должна измеряться температура. Массовые мероприятия по-прежнему запрещены, уточнили в ведомстве. Правила действуют до 1 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что с 9 июля детские летние лагеря заработают в 19 российских регионах. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в текущем сезоне планируют открыть свыше 33 тысяч учреждений.

Заместитель министра просвещения Денис Грибов ранее заявил, что по ожиданиям министерства в текущем году в летних лагерях сможет отдохнуть около пяти миллионов детей. В этом году смены будут составлять 24 дня для санитарно-курортной программы и 21 день для оздоровительных.

При этом Грибов уточнил, что Минпросвещения обратилось к Роспотребнадзору с просьбой организовать смены короче 21 дня в дополнение к уже имеющимся. Он добавил, что некоторые программы могут быть рассчитаны на 10–14 дней.

