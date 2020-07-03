Умер первопроходец среди стримеров Байрон Бернстайн

31-летний киберспортсмен Байрон Бернстайн, ранее прославившийся среди стримеров, скончался. Он стал популярен до появления платформы Twitch, сообщает "Экспресс газета".

Информацию о его гибели подтвердила бывшая возлюбленная. Отмечается, что еще в 2017 году известный игрок говорил, что у него биполярное расстройство.

Накануне смерти Байрон сделал предложение своей нынешней возлюбленной, признавшись, что является немного сумасшедшим. Кроме того, Бернстайн перед уходом из жизни попросил прощения у тех людей, с которыми он ранее мог конфликтовать.

Стример был известен в игровой индустрии под ником Reckful. В 2018 году начал записывать подскасты.

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