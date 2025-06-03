Психолог Борьессон: при усталости мозга нужно определить свою "базовую линию"

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В моменты, когда появляется сильная усталость, необходимо понять на базовом уровне, что происходит в организме. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на лайф-коуча, психолога Алену Борьессон.

По ее словам, если устает мозг, то возникает лень и пропадает чувство вдохновения.

"Помимо влияния труда, есть еще ряд факторов – наличие контроля, стресса на рабочем месте, возможность принятия решений, ощущение своего значения. Влияют все эмоционально-когнитивные составляющие", – отметила специалист.

Психолог рекомендовала почувствовать на физическом уровне свою усталость, оценить ее от 0 до 10, описать. После этого нужно передохнуть, однако проведение времени в соцсетях не является отдыхом, поскольку забирает энергию, объяснила Борьессон.

Она указала, что также стоит соблюдать свою "базовую линию" усталости.

Ранее психолог Наталья Наумова предупредила, что недостаток отдыха повышает риск эмоционального выгорания, инсульта, кожных высыпаний и психических расстройств. Она порекомендовала ежедневно выделять не менее 10 часов на отдых.

Из них 7–9 часов должен занимать сон, а минимум час – активный досуг. Кроме того, оптимально отдыхать 2–3 часа в рабочий день и больше в выходные, добавила эксперт.

