Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Ночные заморозки ожидаются в Москве 4 и 5 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по столице.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 4 по 5 июня в городе Москве в ночные и утренние часы ожидаются заморозки минус 2–0 градусов", – отметили в сообщении.

В МЧС порекомендовали автомобилистам на дорогах снижать скорость и увеличивать дистанцию между машинами. Кроме того, избегать резких маневров. А также посоветовали быть внимательными и осторожными за рулем.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что в столице наблюдается редкое метеорологическое явление. Речь идет об обратном ходе температур, при котором днем столбики термометров не поднимаются, а опускаются.

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