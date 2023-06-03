Эндокринолог перечислила признаки недостатка серотонина

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Истончение костных тканей, а также проблемы со сном и пищеварением могут говорить о недостатке серотонина в организме. Об этом Москве 24 рассказала врач-эндокринолог, андролог, терапевт Тамара Гелашвили.

Она уточнила, что всего существует четыре гормона счастья, и серотонин не самый главный из них.

"Только 5% серотонина вырабатывается в головном мозге, а потому это скорее больше нейромедиатор – вещество, которое передает информацию между нейронами, чем гормон", — объяснила специалист.

Основные 95% этого компонента производятся в желудочно-кишечном тракте.





Тамара Гелашвили врач-эндокринолог, андролог, терапевт Он влияет на моторику кишечника, и если есть какие-то проблемы с выработкой серотонина, это может быть причиной диареи.

Еще одна функция этого нейромедиатора – улучшать качество сна. "Многие считают, что наш сон контролирует гормон мелатонин. Но на самом деле серотонин тоже на него влияет. Если его достаточно, мы спим прекрасно", – рассказала эндокринолог в интервью программе "Доктор 24".

Также от него зависит здоровье костей. "При снижении серотонина может образовываться остеопороз – когда кости истончаются. Заболевание может возникать и у пожилых, и у молодых людей", — отметила врач.

Кроме того, нехватка нейромедиатора приводит к депрессии.





Тамара Гелашвили врач-эндокринолог, андролог, терапевт Признаки того, что его уровень снизился, – нет желания чего-то добиваться в жизни, вы просыпаетесь уставшими, апатия, постоянное депрессивное состояние, вы не видите ничего положительного. То, что для вас раньше было источником радости, сейчас не приносит никаких эмоций. Депрессия – это не грустное состояние, а когда человек не ощущает ничего и не хочет стремиться к чему-то.

Чтобы нормализовать выработку серотонина, нужен определенный комплекс действий. Необходимо заниматься вещами, которые будут вызывать радость и смех.

"Важно правильно питаться, включить в рацион продукты, богатые триптофаном, – бананы, индейку, чтобы вырабатывались необходимые аминокислоты. Заниматься физическими нагрузками, если они приносят вам удовольствие", – заключила специалист.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации нутрициологов и диетологов Марина Макиша объяснила, какие продукты помогут нормализовать гормональный баланс. По ее словам, для выработки тестостерона необходимо есть морскую рыбу, богатую омегой-3. В производстве женских гормонов помогает авокадо.