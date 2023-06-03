08:52Общество
Эндокринолог перечислила признаки недостатка серотонина
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Истончение костных тканей, а также проблемы со сном и пищеварением могут говорить о недостатке серотонина в организме. Об этом Москве 24 рассказала врач-эндокринолог, андролог, терапевт Тамара Гелашвили.
Она уточнила, что всего существует четыре гормона счастья, и серотонин не самый главный из них.
"Только 5% серотонина вырабатывается в головном мозге, а потому это скорее больше нейромедиатор – вещество, которое передает информацию между нейронами, чем гормон", — объяснила специалист.
Основные 95% этого компонента производятся в желудочно-кишечном тракте.
Еще одна функция этого нейромедиатора – улучшать качество сна. "Многие считают, что наш сон контролирует гормон мелатонин. Но на самом деле серотонин тоже на него влияет. Если его достаточно, мы спим прекрасно", – рассказала эндокринолог в интервью программе "Доктор 24".
Также от него зависит здоровье костей. "При снижении серотонина может образовываться остеопороз – когда кости истончаются. Заболевание может возникать и у пожилых, и у молодых людей", — отметила врач.
Кроме того, нехватка нейромедиатора приводит к депрессии.
Чтобы нормализовать выработку серотонина, нужен определенный комплекс действий. Необходимо заниматься вещами, которые будут вызывать радость и смех.
"Важно правильно питаться, включить в рацион продукты, богатые триптофаном, – бананы, индейку, чтобы вырабатывались необходимые аминокислоты. Заниматься физическими нагрузками, если они приносят вам удовольствие", – заключила специалист.
Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации нутрициологов и диетологов Марина Макиша объяснила, какие продукты помогут нормализовать гормональный баланс. По ее словам, для выработки тестостерона необходимо есть морскую рыбу, богатую омегой-3. В производстве женских гормонов помогает авокадо.
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