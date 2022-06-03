В Москве за сутки госпитализировали 151 человека с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за последние сутки госпитализировали 151 человека с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Всего за минувшие 24 часа в городе выявлены 264 новых случая коронавируса. От последствий инфекционного заболевания скончались 14 пациентов, выздоровели 288 человек.

Всего с начала пандемии от COVID-19 вылечились более 2,5 миллиона горожан.

Во всей России между тем число госпитализаций составило 2 093, что на 6,5% больше, чем днем ранее. Всего выявлено 4 188 новых случаев коронавируса.

Ранее Сергей Собянин принял решение о ковидной амнистии. С 1 июня с горожан прекратилось взыскание уже оформленных штрафов за нарушение эпидемиологических ограничений, а для тех, кто уже штраф оплатил, доступна полная компенсация уплаченной суммы.

