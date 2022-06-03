В России за сутки госпитализировали 2 093 человека с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России за последние сутки госпитализировали 2 093 человека с диагностированной коронавирусной инфекцией. Это на 6,5% больше показателя предыдущего дня, сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.
Увеличение числа госпитализаций произошло в 44 регионах РФ, снижение зафиксировано в 35 субъектах.
Всего выявлено 4 188 новых случаев коронавируса. От последствий инфекционного заболевания скончались 78 пациентов. После прохождения лечения выздоровели 5 234 человека.
Всего с начала пандемии в стране выявлено 18 343 964 случая COVID-19. За это время выздоровели 17 755 194 пациента.
Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал, что в РФ на сегодняшний день не зафиксировано случаев заболевания подвариантами "Омикрон"-штамма ВА.4, ВА.5 и ВА.2.12.1, названного "нью-йоркским".
Эксперт отметил, что подвариант BA.2 продолжает мутировать. В свою очередь, субварианты BA.4 и BA.5 характеризуются более легким распространением между людьми.
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