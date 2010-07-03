Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в течение недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Жителей Москвы и Подмосковья в течение недели ожидает облачная погода без осадков. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".
На этой неделе за погоду в столичном регионе будет отвечать антициклон. В понедельник, 3 июня, в городе будет комфортная погода без осадков. Днем в столице температура воздуха будет в районе 21–23 градусов тепла, в Подмосковье – 19–24 градуса. Ветер будет дуть северо-западный, его скорость составит 4–9 метров в секунду.
Начиная со вторника, 4 июня, погода в столице начнет заметно улучшаться. Уже к пятнице температура воздуха в городе дойдет до рекордных значений – 31–32 градуса тепла.
В связи с жаркой погодой в центрах соцобслуживания и их филиалах открылись "комнаты прохлады". Там есть кулеры с водой, кондиционеры и место для досуга. Работают они с понедельника по четверг с 09:00 до 20:00, в пятницу – до 18:45 и в субботу – до 16:00.
По информации МЧС, высокая пожароопасность сохранится в столичном регионе со 2 по 4 июня. Горожан призвали ограничить выходы на природу, а также быть предельно осторожными с огнем. Нельзя разводить костры в лесу и на торфяниках в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев.
Москвичам обещают 30-градусную жару на следующей неделе
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.