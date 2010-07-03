Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в течение недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жителей Москвы и Подмосковья в течение недели ожидает облачная погода без осадков. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

На этой неделе за погоду в столичном регионе будет отвечать антициклон. В понедельник, 3 июня, в городе будет комфортная погода без осадков. Днем в столице температура воздуха будет в районе 21–23 градусов тепла, в Подмосковье – 19–24 градуса. Ветер будет дуть северо-западный, его скорость составит 4–9 метров в секунду.

Начиная со вторника, 4 июня, погода в столице начнет заметно улучшаться. Уже к пятнице температура воздуха в городе дойдет до рекордных значений – 31–32 градуса тепла.

В связи с жаркой погодой в центрах соцобслуживания и их филиалах открылись "комнаты прохлады". Там есть кулеры с водой, кондиционеры и место для досуга. Работают они с понедельника по четверг с 09:00 до 20:00, в пятницу – до 18:45 и в субботу – до 16:00.

По информации МЧС, высокая пожароопасность сохранится в столичном регионе со 2 по 4 июня. Горожан призвали ограничить выходы на природу, а также быть предельно осторожными с огнем. Нельзя разводить костры в лесу и на торфяниках в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев.

