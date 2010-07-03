Улюкаев должен 115 тысяч рублей за неуплату транспортного налога

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, который находится в исправительной колонии № 1 в Тверской области, должен более 115 тысяч рублей за неуплату транспортного налога.

"22 мая возбуждено исполнительное производство", – цитирует Агентство "Москва" представителя Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Кроме того, в начале 2019 года были поданы два исковых заявления от налоговой инспекции по Москве и межрегиональной инспекции по Смоленской области. Адвокаты информацию о долгах своего подзащитного прокомментировать не смогли. "Я не могу пояснить, я не в курсе", – заявила адвокат Лариса Каштанова.

ФСИН опровергла информацию о VIP-условиях содержания Улюкаева в колонии

Алексей Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года. Ему было предъявлено обвинение в вымогательстве взятки в размере 2 миллионов долларов у главы "Роснефти" Игоря Сечина. По мнению обвинения, Улюкаев требовал деньги в качестве благодарности за одобрение сделки по покупке принадлежащей государству доли в компании "Башнефть".

В декабре 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в 130,4 миллиона рублей. Кроме того, он лишен возможности занимать госдолжности, связанные с осуществлением функций представителя власти, в течение восьми лет после выхода из тюрьмы.

В последнем слове в суде экс-министр заявил, что за последний год много думал и решил посвятить остаток жизни людям. Он признал свою вину в том, что "предпочитал карьерное благополучие справедливости, искал чужой благосклонности, дарил подарки и получал их".

