Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
В России за сутки госпитализировали 1 441 человека с коронавирусом. Это на 25,1% больше показателя предыдущего дня, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Рост числа госпитализаций зафиксирован в 45 регионах России. Снижение отмечено в 28 субъектах РФ. Без изменений ситуация осталась в 12 регионах.
За прошедшие 24 часа выявлено 5 466 случаев заражения коронавирусом. Общее количество зафиксированных случаев заболевания за весь период составляет 18 201 074.
Выздоровело за сутки 7 052 человека, что на 6% меньше по сравнению с предыдущим днем. С начала пандемии победить болезнь смогли 17 563 272 человека.
Скончались за минувшие 24 часа 125 человек. За весь период спасти не удалось 376 292 пациента.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что всплеск заболеваемости коронавирусом после майских праздников возможен лишь в том случае, если появится новый штамм вируса. При этом специалист полагает, что новый подъем не будет критичным для системы здравоохранения.
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