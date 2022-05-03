Эксперт рассказал, когда возможен всплеск заболеваемости коронавирусом

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Всплеск заболеваемости коронавирусом возможен, если появится новый штамм вируса. Такое мнение выразил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

"После майских праздников может возникнуть подъем, если только будет новый подвид коронавирусной инфекции", – приводит его слова ТАСС.

Врач отметил, что это будет связано с повторной заболеваемостью тех, кто переболел в начале года. При этом инфекционист отметил, что новый подъем не будет критичным для системы здравоохранения.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что самым заразным штаммом коронавируса за всю историю пандемии являются подвид "Омикрона" BA.2.

Он также отметил, что подлиний данного варианта коронавируса BA.4 и BA.5 в России пока не выявлено, и в настоящий момент в большинстве стран они встречаются редко. В то же время Хафизов указал на рост заболеваемости COVID-19 в ЮАР, предположив, что это связано с высокой долей BA.4 и BA.5 в южноафриканской стране.

