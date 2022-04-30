График работы поликлиник на майские праздники утвержден в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Подмосковье утвердили график работы поликлиник в период майских праздников. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу подмосковного Минздрава.

"Многие предпочтут провести предстоящие майские праздники за городом. Вместе с тем есть и те, кто захочет использовать выходные как возможность посетить врача. Наши поликлиники готовы оказать медицинскую помощь тем, кто за ней обратится – придет на прием к специалисту, захочет пройти вакцинацию от COVID-19", – отметила первый зампред кабмина Московской области Светлана Стригункова.

Уточняется, что пункты вакцинации от коронавируса в подмосковных медучреждениях будут доступны и в майские. Они открыты для посетителей 30 апреля, 2,3,7 и 10 мая по графику субботы.

Отделения и кабинеты неотложной медицинской помощи будут функционировать все дни с 8:00 до 20:00.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила обеспечить штатную работу системы здравоохранения в праздники. Она призвала губернаторов, в том числе соблюдать в регионах все установленные профилактические мероприятия, особенно в местах массового скопления граждан.