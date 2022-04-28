Выездные бригады по вакцинации и поликлиники Москвы изменят график работы в праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве медорганизации будут работать в майские праздники по особому графику, сообщает пресс-служба Депздрава.
"Выездные бригады по вакцинации во время праздников будут работать по прежнему графику с 10:00 до 22:00, выходные дни – 8 и 9 мая. Центр телемедицины в период праздников работает в стандартном круглосуточном режиме", – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что поликлиники для взрослых 1-2 мая и 8-10 мая будут работать с 9:00 до 16:00, 30 апреля, 3 и 7 мая – с 9:00 до 18:00. Горожане в эти дни смогут получить помощь на дому в часы работы поликлиник. По графику поликлиник будут работать кабинеты ИФА-диагностики COVID-19 и вакцинации. При этом травмпункты 1 и 9 мая будут принимать пациентов по графику медорганизации или круглосуточно.
Детские поликлиники 1-2 и 8-10 мая будут оказывать помощь на дому с 9:00 до 15:00, вызовы врача будут принимать до 14:30. 30 апреля, 3 и 7 мая получить помощь в поликлинике можно с 9:00 до 15:00, на дому – с 9:00 до 15:00, вызовы принимают до 14:30.
В Депздраве отметили, что отделения ОРВИ майские праздники будут работать с 9:00 до 15:00, а травматологические отделения детских поликлиник продолжат работать с 8:00 до 22:00.
Ранее сообщалось, что отделения Пенсионного фонда России (ПФР) продолжат работать в период майских праздников, чтобы принимать обращения семей за новым пособием на детей от 8 до 17 лет.
Клиентские службы ПФР продолжат работать в праздники по поручению Минтруда РФ. Операторы контакт-центра будут сопровождать работу клиентских офисов, окажут семьям информационную поддержку по вопросам оформления выплаты и проведут необходимые консультации.
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